Однако местные жители рассказали, что цветы так и не высадили на городские клумбы. Вместо этого часть неиспользованной рассады сложили в мусорные мешки, оставшиеся ящики с увядающими цветами сложили возле ограды

«Деньги выделены, цветы закуплены, но завяли, потому что не высадили в срок? Или я что-то не так понял из этой ситуации?» — возмущается наш читатель. Его недовольство разделяют другие горожане: «Освоили бюджет, работа не выполнена, деньги потрачены, жители без цветущих клумб!»

Кажется, что этой ситуации можно было избежать. Многие местные жители с радостью разобрали бы рассаду, чтобы высадить ее возле своих домов. Но «Жилищник» оставил людей сначала без спортивной площадки, а теперь — без цветов.

«Многие просто не знали о никому ненужных цветах. В нашем подъезде соседка каждое лето обустраивает вертикальное озеленение подъезда на свои средства. Присоединяйтесь!», — говорит местная жительница в чате.

Новости 6-го микрорайона