После публикации «Зеленоград.ру» префектура отчиталась о решении проблемы с цветочными складами на спортивной площадке в 6-м микрорайоне: «цветы убраны, доступ для жителей обеспечен», — сообщил представитель городской администрации.
Однако местные жители рассказали, что цветы так и не высадили на городские клумбы. Вместо этого часть неиспользованной рассады сложили в мусорные мешки, оставшиеся ящики с увядающими цветами сложили возле ограды
«Деньги выделены, цветы закуплены, но завяли, потому что не высадили в срок? Или я что-то не так понял из этой ситуации?» — возмущается наш читатель. Его недовольство разделяют другие горожане: «Освоили бюджет, работа не выполнена, деньги потрачены, жители без цветущих клумб!»
Кажется, что этой ситуации можно было избежать. Многие местные жители с радостью разобрали бы рассаду, чтобы высадить ее возле своих домов. Но «Жилищник» оставил людей сначала без спортивной площадки, а теперь — без цветов.
«Многие просто не знали о никому ненужных цветах. В нашем подъезде соседка каждое лето обустраивает вертикальное озеленение подъезда на свои средства. Присоединяйтесь!», — говорит местная жительница в чате.