«Микрон» подписал трехлетний форвардный контракт с производителем базовых станций 4G «Иртея» на сумму 400 млн рублей. Соглашение предполагает поставки десяти типов микросхем, необходимых для замены импортных компонентов в телекоммуникационном оборудовании.

«Иртея» уже использует одну из разработок «Микрона» — микросхему «Амур», а в рамках новой сделки рассчитывает получить компоненты для управления питанием, антеннами и запуска цифровых модулей базовых станций. А всего в телекоммуникационной отрасли применимы 39 микросхем «Микрона».

Форвардный контракт — это соглашение с фиксированными объемами, сроками и ценами поставок. Он обеспечивает стабильную загрузку для производителя и гарантированный доступ к компонентной базе для заказчика, что особенно важно, ведь переход на новые типы компонентов занимает несколько лет. Поэтому долгосрочные договоры становятся стратегическим инструментом синхронизации производителей и потребителей микросхем.

Это не первый подобный контракт для «Микрона» за последние месяцы. В апреле аналогичные соглашения на три года компания заключила с разработчиками телеком-оборудования «Искра Технологии» и САТЕЛ. Общая сумма будущих контрактов может достичь двух миллиардов рублей.