Работы идут на всей зоне отдыха вдоль Сосновой и Озерной аллеи вместе с пешеходным бульваром, дорожками и древесной экотропой. Работы здесь начались еще в мае. Завершить благоустройство планируют к 20 августа.
О подробностях известно мало — «Жилищник», который выступает одновременно и заказчиком, и исполнителем работ, опубликовал только общую схему. Поэтому неизвестно, каким будет покрытие дорожек, появятся ли новые растения и какие скамейки установят — спросим об этом.
Бульвар появился здесь в 2017 году (кстати, в том же году ремонтировали и сам пляж — как и сейчас), а знак «Я люблю Зеленоград» стал одним из популярных мест для встреч и фотографий. Тогда же тропинку в сторону пляжа замостили плиткой и древесными спилами, сделали круглые площадки для отдыха, посадили цветы и кустарники, поставили лавочки.
С тех пор зелень заметно разрослась, а вот плитка начала рассыпаться, лавочки и урны выглядят обшарпанными. Древесная экотропа тоже местами развалилась. Как будут менять ее покрытие — неизвестно.
Сегодня плиточная дорожка к пляжу уже демонтирована. Выход к пруду огорожен строительным забором, но в нем есть проход. А вдоль отсутствующей дорожки протоптаны «дублеры» по газону: здесь ходят не только на пляж, который сейчас на ремонте, но и на Южную промзону, к предприятиям и местам работы.