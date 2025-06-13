Бульвар появился здесь в 2017 году (кстати, в том же году ремонтировали и сам пляж — как и сейчас), а знак «Я люблю Зеленоград» стал одним из популярных мест для встреч и фотографий. Тогда же тропинку в сторону пляжа замостили плиткой и древесными спилами, сделали круглые площадки для отдыха, посадили цветы и кустарники, поставили лавочки.

С тех пор зелень заметно разрослась, а вот плитка начала рассыпаться, лавочки и урны выглядят обшарпанными. Древесная экотропа тоже местами развалилась. Как будут менять ее покрытие — неизвестно.

Сегодня плиточная дорожка к пляжу уже демонтирована. Выход к пруду огорожен строительным забором, но в нем есть проход. А вдоль отсутствующей дорожки протоптаны «дублеры» по газону: здесь ходят не только на пляж, который сейчас на ремонте, но и на Южную промзону, к предприятиям и местам работы.