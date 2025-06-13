«Как думаете, есть смысл куда-нибудь жаловаться на дискотеки в 7 утра на территории ФСИН? Я, конечно, всё понимаю — праздник, но в 7:40 утра — „Вставай, Россия“, в 8:00 — „Как упоительны в России вечера“ и ещё куча интересных композиций на такой громкости, что даже закрытые окна не помогают», — написала Марина в телеграм-чате 10-го микрорайона.

Эта проблема не нова. Жители верхних этажей в корпусах, расположенных вдоль улицы Гоголя, часто сталкиваются с шумом — напротив их домов находятся СИЗО и колония-поселение.

Формально, нарушений нет. В соответствии с законом о тишине, радио в колонии играет с 7:00 до 22:00 — в том числе и в выходные. Но одна из жительниц считает, что на громкую музыку всё равно нужно жаловаться:

«Несколько лет назад я сначала обратилась во ФСИН. Меня, понятно, послали с этим запросом. Но важно, чтобы жалоба туда дошла всё же. Потом я просто эту жалобу отправила абсолютно везде: на портал, в префектуру, в МВД, в прокуратуру, президенту и куда ещё фантазия позволила. Чем больше жалоб от жителей, чем больше жителей подключатся, тем лучше. В результате получилось добиться минимального уровня громкости».

«Иногда помогало просто позвонить в это СИЗО и попросить убавить звук. Если там адекватные сотрудники в этот день были, то действительно делали. Один раз только мне грубо отказал принципиальный дядечка, тогда пришлось жаловаться», — поделилась своим опытом Ольга. Телефон СИЗО №12 — 8-499-731-01-62, телефон колонии-поселения №12 — 8-499-731-00-30.

«Зеленоград.ру» обратился в оба учреждения за комментарием. Там от комментариев отказались. Пожаловаться непосредственно во ФСИН можно в интернет-приёмной.