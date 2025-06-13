В аптеках Зеленограда нет антирезусного иммуноглобулина, который нужен беременным, когда резус-факторы матери и ребенка не совпадают: отсутствие профилактики может привести к серьезным осложнениям у плода.

Об исчезновении лекарства из розничной продажи в 75 регионах России сообщили «Известия». По их данным, в аптечных сетях нет препарата как отечественного, так и зарубежного производства. Проблемы с поставками есть и в больницах.

«Зеленоград.ру» проверили доступность препарата в крупных онлайн-магазинах и городских аптеках: «Здравсити», «Горздрав», «Ригла», «Столички». Результаты неутешительны: онлайн его купить невозможно, сотрудники аптек не знают, когда иммуноглобулин появится на их полках.

«Нас не информируют, к сожалению, о поставках. Если нужен — звоните каждый день, спрашивайте», — посоветовала фармацевт одной из аптек Зеленограда

«Перебои уже больше месяца, а поставки ожидаются через месяц — препарат везут из Евросоюза», — сказали в московском сервисе по подбору дефицитных препаратов

По словам специалистов, на наращивание отечественного производства препарата и полное импортозамещение уйдет около двух лет.

Если вы тоже столкнулись с дефицитом этого препарата (или, наоборот — знаете, что он доступен), пожалуйста, напишите.