Жалобы на резкий запах горелого масла начали поступать ещё в апреле. Официально компания «5Д» занимается фасовкой чипсов, но по факту работала как производство — без вытяжек, фильтров и даже без уведомления надзорных органов о запуске пищевого цеха. Роспотребнадзор после внеплановой проверки приостановил производство в конце мая до установки фильтров для очистки воздуха.

После многочисленных жалоб жителей (17, 20 и 22-го микрорайонов) и публикаций «Зеленоград.ру» государственная лаборатория провела замеры качества воздуха возле здания, но каких-либо превышений концентрации вредных веществ не обнаружила. Один из местных жителей под предлогом поиска работы зашёл внутрь, зафиксировал условия и направил жалобу в Роспотребнадзор. Всё это стало поводом для проверки. В итоге выявлено нарушение — предприятие начало производство без согласования, в антисанитарных условиях.

Если сейчас запах от производства чипсов возобновится, напишите, пожалуйста, в комментариях.

Новости 22-го микрорайона