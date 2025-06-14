После ТВ-сюжета и публикаций о круглосуточной незаконной торговле закрыли круглосуточный магазин и бар «БарБосс» напротив 14-го микрорайона.

«Теперь за сигами и пивком приходится ходить в Маячок» , — горевал о закрытии «БарБосса» один из участников в телеграм-чате 14-го микрорайона. На карта Яндекса у бара отметка «больше не работает», телефон не отвечает.

Надолго ли он закрыт, неизвестно. Но еще в 2022 году суд вынес решение о сносе этой постройки как самостроя, к тому же стоящего под высоковольтными линиями. Впрочем, под ними много чего нерушимо стоит — за несколько лет показательно снесли только одно здание.

В суд подала администрация Солнечногорска. Участок на улице Михайловка (со стороны Андреевки) был сдан в аренду ООО «Авто-парк» в 2010 году под размещение автостоянки. Арендатор разделил эти 6700 квадратных метров на шесть участков. Администрация с этим согласилась, подписав в 2015-м дополнительное соглашение с арендатором. Затем «в ходе муниципального контроля» на двух участках обнаружилось капитальное строение. Разрешение на строительство или на ввод объекта в эксплуатацию отсутствует. Оба земельных участка и, следовательно, строение, расположенное на них, полностью находятся в охранной зоне ЛЭП 500 Кв «Белый Раст — Западная». Соответственно, здание является самовольной постройкой и подлежит сносу. Сделать это должен был арендатор, но не снёс — потому администрация и подала иск в суд. Третьим лицом выступили энергетики — ПАО «ФСК ЕЭС».

Не согласившись с решением первой инстанции, арендатор подал апелляцию. В суде заявил, что строение некапитальное. Суд назначил строительно-техническую экспертизу, которая установила, что здание капитальное, «прочно связанное с землей». И расположено в охранной зоне воздушной линии электропередачи. Решение первой инстанции оставили в силе, постройку обещали снести в течение двух месяцев.

Почему этого не произошло, неизвестно — спросим солнечногорскую администрацию.

По границе Зеленограда и Андреевки — на улицах Андреевка и Михайловка — проходит высоковольтная линия. Существующий закон об охранной зоне электросетевых объектов запрещает размещение на расстоянии менее 30-ти метров от таких ЛЭП рынков, торговых точек, гаражей и стоянок без письменного согласования энергетиков (с их разрешения можно). При этом строить под линией не запрещено, если обеспечить нормативные проходы и проезды к ЛЭП. Однако территория под линией электропередач плотно застроена, и здания стоят годами, несмотря на суды. В 2019 году снесли лишь часть торгового центра, оставив всё остальное.