Неравнодушные жители района сразу же предложили свою помощь в спасении животного: создали чат для координации действий и открыли сбор. Меньше чем через час котика нашли, отмыли и отвезли в ветклинику, где ему оказали помощь. Помимо аллергии, у него были повреждены глаза.

«Он 100% домашний, кастрированный — его просто вывезли и выкинули», — говорит одна из волонтерок, спасавших сфинкса. По ее словам, кот ласковый и ручной. Другие участники чата предположили, что хозяева решили избавиться от питомца из-за проблем с глазами: «Я уверена, что как только стало понятно, что кот слепнет и требует ухода и лечения, его и выкинули. Не первый раз такое видим, к сожалению».

В тот же день котик нашел семью. «Спал под одеялом и большую часть времени проводит там», — рассказывает Екатерина, общавшаяся с новыми хозяевами. В чате предлагали имя Форест, но хозяйка ласково называет его Лысиком. «Я пролила сейчас много слез. Хочу выразить огромную благодарность, всем, кто остался неравнодушным. Вы — большая мощь и сила», — говорит Анастасия, приложившая много усилий для спасения Лысика.

Новости 14-го микрорайона