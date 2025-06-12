Где именно сбили БПЛА, министерство обороны не сообщает. Примерно c 1:30 до 2:50 был закрыт аэропорт Шереметьево, что могло означать потенциальную угрозу для северо-запада Подмосковья.

Каналы, следящие за полётами беспилотников, сообщали о воздушной опасности в районе Клина. Позже новостные каналы Клина сообщили об атаке на поселок Зубово, где находится фабрика зеленоградского производителя электроники «Резонит».