Где именно сбили БПЛА, министерство обороны не сообщает. Примерно c 1:30 до 2:50 был закрыт аэропорт Шереметьево, что могло означать потенциальную угрозу для северо-запада Подмосковья.
Каналы, следящие за полётами беспилотников, сообщали о воздушной опасности в районе Клина. Позже новостные каналы Клина сообщили об атаке на поселок Зубово, где находится фабрика зеленоградского производителя электроники «Резонит».
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Управляющая компания в 23-м микрорайоне годами не обслуживала инженерные системы домов. А теперь хочет потратить деньги фонда капитального ремонта на их восстановление Новости
Контейнеры для сбора старой одежды, обуви, текстиля, сумок и мягких игрушек установили в Зеленограде Новости
Детский театр «Крылья» приглашает на музыкальные спектакли — с 14 мая по 5 июня в ДК «Метролог» Реклама
Государственная ветеринарная клиника Зеленограда приглашает на работу ветеринарных фельдшеров Новости
«Флейту» огородили забором, чтобы заменить асфальт и детские площадки. Это-то что-то новое в благоустройстве Новости
Жилищник понизил оценку количества упавших из-за снегопада деревьев — вывезена только половина Новости