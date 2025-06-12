Напоминаем о значительных изменениях расписания электричек с 01:20 13 июня до 11:00 14 июня:
- Б?льшая часть диаметральных поездов отменена. Интервал увеличен до 50 минут
- 13 июня некоторые поезда следуют без остановки Моссельмаш, Лихоборы, Петровско-Разумовская и Фирсановская
- 13 июня отменена б?льшая часть поездов «дальнего» пригорода на участке Москва (Ленинградский вокзал) — Крюково, в том числе Ласточки-экспресс
- Последний поезд МЦД-3 от Ипподрома отправится в 23:02. Последний поезд МЦД-3 от Крюково в 23:22 (14 июня — в 22:22)
- 14 июня с начала движения до 11:00 поезда на Москву следуют без остановок Косино и Вешняки, либо Ухтомская и Плющево.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Управляющая компания в 23-м микрорайоне годами не обслуживала инженерные системы домов. А теперь хочет потратить деньги фонда капитального ремонта на их восстановление Новости
Контейнеры для сбора старой одежды, обуви, текстиля, сумок и мягких игрушек установили в Зеленограде Новости
Детский театр «Крылья» приглашает на музыкальные спектакли — с 14 мая по 5 июня в ДК «Метролог» Реклама
Государственная ветеринарная клиника Зеленограда приглашает на работу ветеринарных фельдшеров Новости
«Флейту» огородили забором, чтобы заменить асфальт и детские площадки. Это-то что-то новое в благоустройстве Новости
Жилищник понизил оценку количества упавших из-за снегопада деревьев — вывезена только половина Новости