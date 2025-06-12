Также незамеченными остались неустойчивые конструкции на детской площадке и явно нуждающиеся в покраске игровые элементы.

«Я наблюдал за работой коммунальщиков, фасады покрасили — молодцы. Лавочки у подъездов тоже — запах краски стоял на весь двор. Видел, что копались в детской песочнице, но там ничего не поменялось», — отметил житель корпуса 1640.

Почему на площадке решили ничего не менять — непонятно. Некоторые элементы шатаются, где-то от многослойности предыдущих покрытий краска буквально остается в руках.

«С каждым разом делают только хуже! Постоянно приходится переделывать по новой, в том числе, и эту детскую площадку», — рассказал другой житель.

Понятно, что в мире чиновников ремонт асфальта и замена детской площадки — это совершенно разные работы, если даже они проходят в одном дворе. Но с точки зрения жителя этого двора растягивание ремонта на годы выглядит несуразным издевательством.

Да и результат воспринимается плохо: чиновники говорят, что благоустройство завершено, а жители видят обратное.

Новости 16-го микрорайона