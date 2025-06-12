Учительница одной из школ нашего города рассказала «Зеленоград.ру», как проходила подготовка ее подопечной:

«Она ученица непрофильного класса, литература в нём преподаётся в объёме всего лишь трёх часов в неделю. После окончания 10 класса Арина приняла решение сдавать литературу, так как свое будущее связывает с журналистикой. У неё был только один год, чтобы подготовиться к экзамену».

По мнению педагога, девушка добилась такого такого высокого результата благодаря целеустремленности и упорному труду:

«Использовались все ресурсы: уроки литературы и практикумы по подготовке к ЕГЭ в школе, разбор заданий ЕГКР в Библиотеке МЭШ, дополнительные занятия с репетитором. Упорный труд и чуточку везения на экзамене позволили получить такой высокий результат».

«Конечно, я горжусь успехами своих учеников. Впервые моя воспитанница получила 100 баллов на экзамене», — делится учительница. Педагог мало говорит о своих заслугах. Тем не менее редакция призывает не забывать о труде учителей, от всей души поздравляет ее с важным профессиональным достижением и желает успехов в следующем учебном году!