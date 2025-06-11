В эти выходные на ВДНХ прошла выставка «Ищу друга», в которой участвовал муниципальный приют Зеленограда. По ее итогам хозяев нашли пять кошек — они уже привыкают к новому дому.

У жителей Зеленограда есть возможность стать хозяином нового питомца и без поездки в Москву. Все животные в муниципальном приюте здоровы и готовы к жизни в семье. Двери приюта открыты с 13:00 до 17:00, выходные — понедельник и пятница.

Посещение доступно без предварительной записи, но при себе нужно иметь паспорт. Если вам необходима помощь в выборе животного, вы можете обратиться к сотрудникам приюта за консультацией по телефону +7-985-029-83-65.