На опорах четырёх знаков «платная парковка» установили таблички о стоимости и порядке оплаты — 40 рублей/час с понедельника по субботу, в воскресенье и праздники — бесплатно. Оплата — через приложение или смс.

За неоплату предусмотрен штраф — 5000 рублей для физических лиц, 50000 — для юридических. На оплату и выезд с парковки даётся пять минут.

Оплата вводится с 20 июня. С этого же числа планируется ввести платные парковки на Озерной аллее (там знаки установили вчера), на Советской и улице Ленина. На последних адресах пока ещё новые знаки не установлены — вероятно, появятся в ближайшие дни.