«Откачку воды прекратили! — рассказал „Зеленоград.ру“ представитель подрядчика, выполняющего ремонт, в ответ на переданные ему сообщения жителей о появлении утят. — В пруду пока ничего делать не будем».

Сопровождать переселение и консультировать утиного семейства будет специально выделенный сотрудник департамента природопользования — уже после праздников. До 16 июня все действия рабочих на водоёме приостановлены.

Перевозить рыбу предстоит во вторую очередь — после уток. Для этого на пруд прибудет специальная машина Росрыболовства с контейнерами, специалисты с садками и другим оборудованием. Воды в пруду к этому моменту должно остаться по колено, поэтому спускать её и начали заранее.

«Скоро карась пешком ходить будет», — говорят в чате района о начавшемся спуске воды. Кстати, караси, которые, как утверждают, водятся в пруду, умеют зарываться в ил на глубину до 70 см при пересыхании водоёма или перед приближением зимы. Если они поведут себя так и сейчас, то вместо переезда их вычерпают вместе с илом.

Напомним, в ходе «реабилитации» водоёма дно пруда должны очистить от ила, сделать гидроизоляцию, отремонтировать водовыпуск, восстановить береговую линию из лиственничных свай, а для уток сделать биоплато с водной растительностью и пологие спуски.

Заказчик работ — «Мосводосток», исполнитель — компания «Вектор», которая в прошлые годы занималась очисткой и благоустройством других прудов в Зеленограде — Михайловского в 15-м микрорайоне и Школьного озера в 10-м микрорайоне.

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