Так описала наша читательница двух человек на самокате, ехавших по проезжей части оживлённого перекрёстка Панфиловского проспекта и улицы Каменка.

Правила дорожного движения прямо запрещают перевозку пассажиров на средствах индивидуальной мобильности, если это не предусмотрено их конструкцией (пункт 24.8 ПДД). За это нарушение полагается штраф в 800 рублей — вот только идентифицировать нарушителей невозможно: на личном самокате нет номера, как на прокатном.

При этом в мэрии готовы запустить эксперимент по регулированию личных средств индивидуальной мобильности (СИМ), для которых предложили ввести обязательную регистрацию и номерные знаки.

Москва организационно и технически готова применять средства фото- и видеофиксации нарушений ПДД со стороны пользователей и владельцев личных СИМ, а также заниматься оформлением соответствующих административных дел, добавили в Мосгордуме.