Ольга Микерина признана лучшим кондитером в конкурсе «Московские мастера». В финале она встретилась с одиннадцатью соперниками из других округов.

Ольга работает су-шефом в ресторане «Фазенда» (корпус 2309А). Участники состязаний должны были приготовить авторский десерт и шоколадную плитку с начинкой, используя фрукты и ягоды. В качестве конкурсной работы она приготовила бисквит с мятой и клубникой и шоколадный батончик в виде серебряного слитка.