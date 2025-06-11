Ольга Микерина признана лучшим кондитером в конкурсе «Московские мастера». В финале она встретилась с одиннадцатью соперниками из других округов.
Ольга работает су-шефом в ресторане «Фазенда» (корпус 2309А). Участники состязаний должны были приготовить авторский десерт и шоколадную плитку с начинкой, используя фрукты и ягоды. В качестве конкурсной работы она приготовила бисквит с мятой и клубникой и шоколадный батончик в виде серебряного слитка.
«Я участвую в профессиональном конкурсе впервые и даже не надеялась выйти в тройку лидеров. Очень хотела показать свое видение лета в Москве. Москва для меня — белокаменная, поэтому декор бисквита белый. А еще столица в это время года ассоциируется со свежестью, поэтому для начинок я выбрала мяту и клубнику. Первое место для меня было неожиданным, но очень приятным!» — рассказала Микерина.
Ольга родилась в семье директора лучшей городской пончиковой, уже в детстве соревновалась с подругами в приготовлении тортов и выпечки, а после школы выучилась на инженера-технолога в сфере общепита. Её кумир — кондитер Аллан Дан, а его сахарные цветы она считает вершиной, к которой надо стремиться.
Редакция «Зеленоград.ру» желает Ольге новых профессиональных побед, а горожанам — вкусных десертов.