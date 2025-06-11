Во вторник утром в некоторых телеграм-каналах стали появляться слухи о якобы найденной советской противотанковой мине. Подозрительный предмет нашли у корпуса 1003.

Место находки огородили и вызвали команду саперов. Однако наши читатели, живущие в 10-м микрорайоне, рассказали, что тревога оказалась ложной. Из земли выкопали старый диск от гусеничной техники, который бдительные жильцы приняли за взрывное устройство.

Не пытайтесь самостоятельно изучать находки, которые выглядят подозрительно. Лучше сообщите о них по телефону 112 — пусть в их безопасности убедятся специальные службы.

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