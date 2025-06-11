От Сходни до Сосновой аллеи дорожные рабочие меняют множество знаков. «Планируем к завтрашнему дню всё закончить», — сказали они корреспонденту «Зеленоград.ру».
Платную парковку на Озерной аллее, улице Ленина, Советской и в проектируемом проезде 898 планируют ввести уже через десять дней — с 20 июня. Вероятно, на улицах возле станции Крюково новые знаки поставят в оставшиеся дни.
Тем временем, зеленоградцы продолжают собирать подписи против введения платных парковок — сейчас их уже больше 10 тысяч. Однако мэрию это пока не останавливает.
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