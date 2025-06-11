Число полос по внешней стороне «третьего кольца» на участке от Петровско-Разумовской аллеи до съезда на Ленинградский проспект увеличат — с четырех до пяти. Выезд с аллеи прикроют островком безопасности.
Для этого не будут расширять дорогу, а уменьшат ширину существующих полос за счет переразметки. Это позволит улучшить пропускную способность на 15-25%, посчитали в мэрии.
Кроме того, более узкие полосы заставят водителей ехать медленней — это положительно скажется на безопасности и снизит аварийность.
Похожие изменения затронут и другие участки ТТК. Когда именно проведут работу на съезде на Ленинградку, пока неизвестно. Весь проект переразметки на ТТК планируют закончить в ближайшие два года.
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