17 выпускников школ нашего города стали стобалльниками на экзамене по литературе (в прошлом году их было 16). Лучше всех проявила себя школа 1194 — сразу пять ее учеников получили высший балл. В школе 1557 таких учеников трое, в школах 719 и 1151 — по два и один — в школе 1150.

Литература сложный и непопулярный экзамен: по данным Рособрнадзора в этом году его сдавали меньше 6% выпускников.

Стобалльников по химии в Зеленограде всего три — их подготовили школы 1194, 1353 и 1557. Но это хороший результат — в том году таких выпускников не было вовсе.

Экзамен по химии сдают чаще, чем по литературе — в этом году его выбрали 14% выпускников. Однако получить максимальный балл на нем сложнее: в этом году всего 2% писавших по всей стране смогли добиться такого результата.

Экзамены продолжаются, выпускники ждут результаты — желаем им максимальных баллов.