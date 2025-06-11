Детскую площадку обновили в 8-м микрорайоне — получилось хорошо. Теперь надо подольше сохранить её в целости 11.06.2025 ZELENOGRAD.RU

У корпуса 842 завершились работы по благоустройству двора, сообщила префектура. Корреспондент «Зеленоград.ру» проверил, что получилось в итоге.

На детской площадке рядом с домом установили деревянный домик с горками, игровой набор крестики-нолики, большую паутинку, небольшой тоннель, различные виды качелей, карусель-пружинку.

На площадке для детей помладше установили крутящуюся карусель, небольшой домик с горкой, качель-балансир, песочницу.

«У меня рядом в школе учится ребёнок, поэтому мы здесь часто бываем. Сделали всё отлично, не можем налюбоваться, недостатков не заметили. Особенно понравилась большая паутинка — можно не только играть, но и укреплять мышцы», — рассказала женщина.

Большая площадка привлекает даже самых маленьких. Малыши с удовольствием перебирают крестики-нолики.

«Мы пока играть не научились, но вот потрогать очень хочется всё. Часто бываем в этом районе, и большим, и маленьким здесь есть чем заняться», — рассказала молодая мама.

Мало установить площадку — теперь важно следить за её состоянием и безопасностью, вовремя ремонтировать. Практика показывает, что с этим могут быть проблемы.

Родителям не стоит полагаться на «Жилищник»: заметили проблему — сразу сообщайте о ней через сервис «Наш город» или другими способами.

Ремонт завершен ещё в шести других дворах — в ближайшие дни покажем, что получилось так. Ещё в 30 дворах ремонт идёт сейчас, а в девяти работу начнутся в ближайшее время.

Новости 8-го микрорайона

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