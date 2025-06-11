Большая площадка привлекает даже самых маленьких. Малыши с удовольствием перебирают крестики-нолики.

«Мы пока играть не научились, но вот потрогать очень хочется всё. Часто бываем в этом районе, и большим, и маленьким здесь есть чем заняться», — рассказала молодая мама.

Мало установить площадку — теперь важно следить за её состоянием и безопасностью, вовремя ремонтировать. Практика показывает, что с этим могут быть проблемы.

Родителям не стоит полагаться на «Жилищник»: заметили проблему — сразу сообщайте о ней через сервис «Наш город» или другими способами.

Ремонт завершен ещё в шести других дворах — в ближайшие дни покажем, что получилось так. Ещё в 30 дворах ремонт идёт сейчас, а в девяти работу начнутся в ближайшее время.

Новости 8-го микрорайона