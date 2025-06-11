У корпуса 842 завершились работы по благоустройству двора, сообщила префектура. Корреспондент «Зеленоград.ру» проверил, что получилось в итоге.
На детской площадке рядом с домом установили деревянный домик с горками, игровой набор крестики-нолики, большую паутинку, небольшой тоннель, различные виды качелей, карусель-пружинку.
На площадке для детей помладше установили крутящуюся карусель, небольшой домик с горкой, качель-балансир, песочницу.
«У меня рядом в школе учится ребёнок, поэтому мы здесь часто бываем. Сделали всё отлично, не можем налюбоваться, недостатков не заметили. Особенно понравилась большая паутинка — можно не только играть, но и укреплять мышцы», — рассказала женщина.
Большая площадка привлекает даже самых маленьких. Малыши с удовольствием перебирают крестики-нолики.
«Мы пока играть не научились, но вот потрогать очень хочется всё. Часто бываем в этом районе, и большим, и маленьким здесь есть чем заняться», — рассказала молодая мама.
Мало установить площадку — теперь важно следить за её состоянием и безопасностью, вовремя ремонтировать. Практика показывает, что с этим могут быть проблемы.
Родителям не стоит полагаться на «Жилищник»: заметили проблему — сразу сообщайте о ней через сервис «Наш город» или другими способами.
Ремонт завершен ещё в шести других дворах — в ближайшие дни покажем, что получилось так. Ещё в 30 дворах ремонт идёт сейчас, а в девяти работу начнутся в ближайшее время.