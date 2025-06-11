Первый случай произошел в 15-м микрорайоне вечером 2 июня. Курьер на электровелосипеде ехал по бульвару возле Михайловского пруда. Рядом с корпусом 1504 он врезался в 6-летнюю девочку, которая стояла на тротуаре. Позже ей оказали помощь в зеленоградской больнице.

Днем 7 июня самокатчик сбил ребенка в 1-м микрорайоне. Восемнадцатилетний водитель ехал на прокатном самокате по тротуару вдоль проспекта Генерала Алексеева. Напротив корпуса 118 он врезался в трехлетнего ребенка, который ехал ему навстречу на беговеле. Малыша пришлось доставить в детскую больницу на «скорой».

Госавтоинспекция дежурно призывает соблюдать правила дорожного движения. Но радикально проблему безопасности пешеходов вряд ли получится решить без выделенной инфраструктуры для средств индивидуальной мобильности (СИМ). Это подтверждают и результаты исследования — 70% аварий с СИМ происходят на участках, где пересекаются разные транспортные потоки. Чем меньше таких пересечений — тем безопаснее. Число аварий значительно снизится, когда у СИМ появится собственная сеть маршрутов — с отдельными полосами, понятными пересечениями и приоритетами.

Однако выделенные полосы для самокатов и велосипедов появляются в Зеленограде лишь стараниями частных застройщиков, как в строящемся 22-м микрорайоне. Но даже при комплексной реконструкции дорог, когда можно было бы запроектировать инфраструктуру для СИМ, этого не происходит. А иногда в результате «благоустройства» подходящие дорожки просто исчезают, как это было в прошлом году на Георгиевском проспекте.