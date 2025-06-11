Где именно это произошло, министерство обороны не сообщает. Около часа ночи был закрыт аэропорт Шереметьево, что могло означать потенциальную угрозу БПЛА для северо-запада Подмосковья.

Некоторые каналы, следящие за полётами беспилотников, сообщали о якобы звуках взрывов в Зеленограде, но среди наших читателей только несколько человек ночью сообщали о чём-то похожем. Когда в окрестностях города действительно работает ПВО, о взрывах сообщают сотни очевидцев.