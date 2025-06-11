Около 7 утра очевидцы сообщали, что человек лежал на дороге. Но когда подъехала «скорая», мотоциклист сам зашел в неё, рассказал другой очевидец.

Обстоятельства ДТП пока неизвестны. Если вы знаете детали происшествия, пожалуйста, напишите.

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