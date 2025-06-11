13 июня интервалы движения поездов по маршруту между Крюково и Ипподромом увеличат до 50 минут, 14 июня до 09:30 — до 30 минут. Для поездок пользуйтесь поездами до Ленинградского и Казанского вокзалов.
Также в эти дни сокращен режим работы поездов МЦД: последние поезда из Крюково до Ипподрома отправятся в 23:02, с Ипподрома до Крюково 13 июня — в 22:22, 14 июня — в 23:22/
Кроме того, 13 июня на Ленинградском направлении:
- Возможны случаи увеличения интервалов движения до 40 минут
- Часть поездов «в центр» и «в область» проследует станции Моссельмаш, Лихоборы, Петровско-Разумовская и Фирсановская без остановки
- Некоторые поезда дальнего пригорода проследуют укороченными маршрутами от/до Крюково.
- Изменения связаны с модернизацией инфраструктуры на центральном участке D3 и заменой стрелочных переводов на станции Люберцы.
Перед поездкой сверяйтесь с расписанием пригородных и городских поездов в приложениях «Метро Москвы», «Московский транспорт», «Электрички Туту», «Яндекс электрички», «РЖД Пассажирам».
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