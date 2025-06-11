13 июня интервалы движения поездов по маршруту между Крюково и Ипподромом увеличат до 50 минут, 14 июня до 09:30 — до 30 минут. Для поездок пользуйтесь поездами до Ленинградского и Казанского вокзалов.

Также в эти дни сокращен режим работы поездов МЦД: последние поезда из Крюково до Ипподрома отправятся в 23:02, с Ипподрома до Крюково 13 июня — в 22:22, 14 июня — в 23:22/

Кроме того, 13 июня на Ленинградском направлении:

Возможны случаи увеличения интервалов движения до 40 минут

Часть поездов «в центр» и «в область» проследует станции Моссельмаш, Лихоборы, Петровско-Разумовская и Фирсановская без остановки

Некоторые поезда дальнего пригорода проследуют укороченными маршрутами от/до Крюково.

Изменения связаны с модернизацией инфраструктуры на центральном участке D3 и заменой стрелочных переводов на станции Люберцы.

Перед поездкой сверяйтесь с расписанием пригородных и городских поездов в приложениях «Метро Москвы», «Московский транспорт», «Электрички Туту», «Яндекс электрички», «РЖД Пассажирам».