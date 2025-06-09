Запущено движение в оба направления, по две полосы с каждой стороны. Также сделали барьерные ограждения, два новых остановочных павильона и пешеходный переход рядом с корпусом 1936 (пока ещё без разметки).

Пешеходам и водителям надо быть внимательными: на асфальте нет зебры, а указатель перехода установлен лишь с одной из сторон (ближе к Заводской).

«Я даже не видела сначала, что здесь пешеходный переход. Похоже, что специальное выделенное место, но на знак не обратила внимание. Пошла по наитию», — отметила пешеход.

При этом дублёр улицы Радио — от дома 14 на Заводской до «турбокруга» — всё ещё закрыт, там работает техника (последняя фотография). Её обещают открыть летом, но когда именно, неизвестно.