Департамент транспорта утвердил новый план — по нему в Зеленограде дополнительно появятся городские уличные зарядки для электромобилей по 11 адресам. Раньше мы писали о планах на шесть адресов для установки ЭЗС. Итого в Зеленограде планируют установить 41 зарядную станцию.

Их будут ставить в три этапа:

К лету 2027 года — около корпусов 406 и 1448, а также на улице Конструктора Лукина, дом 14 (административно-деловой центр на площадки «Алабушево», 2 шт)

К лету 2029 года: корпуса 139 (4 штуки), 534 (6 шт), 607 (3 шт), 709 (2 шт), 1100 (2 шт), 1110 (2 шт), 1432 (2 шт), 1934 (2 шт), 2045 (2 шт), 2019 (2 шт), Георгиевский проспект, 35 (бывший «Зельгрос», 4 шт), Новокрюковская улица, 3А (паркинг напротив корпуса 1432, 2 шт)

К лету 2030 года: возле корпусов 841 и 1131 (по две штуки).

К процедуре установки ЭЗС есть вопросы. Непонятно, почему для установки выбрали именно эти места. Неясно, учтены ли в плане станции, которые уже установлены, но еще не введены в эксплуатацию — уточним в департаменте транспорта.

Сейчас в Зеленограде по-прежнему работают только две станции городской сети ЭЗС в технополисе «Алабушево».

Обычным машинам запрещено парковаться на местах с зарядными станциями — чаще всего там стоит знак «Остановка запрещена» с табличкой «Кроме электромобилей и подзаряжаемых гибридов».

С 2025 года зарядки для электромобилей стали обязательными на всех новых парковках Москвы.

Для электромобилей в Москве есть и другие льготы: бесплатная зарядка на городских ЭЗС, бесплатная парковка на улицах и отсутствие транспортного налога.