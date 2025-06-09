Такое происходит не первый год и не только в 6?м микрорайоне. В прошлом году в одном из районов оправдывались тем, что у них «сроки посадки» цветов в клумбы.

В этот момент кто-то из читателей, возможно, уже подумал или начал писать комментарий в стиле «для вас же стараются», но это плохое оправдание.

Фактически получается, что «Жилищник» самовольно захватил общественное пространство и распоряжается им, как своим собственным. Реальная причина здесь только одна — нежелание работать легально, не ущемляя интересы жителей.

Спросим префектуру, что происходит и вернемся с ответом (хотя, вероятно, отпишутся, что с «ответственным провели беседу и указали ему на недопустимость нарушений»).