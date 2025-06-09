Однако пока это не повлияло на принципиальное решение департамента транспорта ввести платную парковку на основных улицах Зеленограда.

«Сейчас основная задача — донести информацию до как можно большего числа водителей и привлечь их к данной проблеме: при раздаче листовок и личных встречах с жителями выясняется, что многие не знают о появлении платных парковок», — рассказал «Зеленоград.ру» инициатор петиции, экс-кандидат в депутаты Иван Ульянченко.

Он также призвал противников платной парковки не только подписывать петицию, но и отправлять обращения в адрес департамента транспорта, своим муниципальным депутатам, мэру.

«Основная задача — чтобы власти услышали голоса тысяч жителей: такие вопросы должны обсуждаться открыто, а не втихаря», — добавил Ульянченко.

Платную парковку намерены вводить в три этапа. Первые парковки появятся уже с 20 июня возле станции Крюково: на улицах Советской, Ленина и в проектируемом проезде 898, а также на Озёрной аллее. При этом на карте, опубликованной департаментом транспорта, Озёрной аллеи и проезда 898 почему-то нет — Ульянченко связывает эти изменения с протестами горожан.