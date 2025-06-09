В мае шесть таких контейнеров появилось в старом городе. И они сразу стали настолько популярными, что вещи не успевали вывозить.

В компании AJ, которая ставит и обслуживает контейнеры, рассказали «Зеленоград.ру», что для решения этой проблемы увеличили частоту вывоза. «Теперь мы вывозим вещи 2 раза в неделю, такой частоты вывоза нет ни в одном другом городе», — отметили в компании.

Заявку на внеочередной вывоз можно оставить по QR-коду на контейнере — важно использовать код сбоку, а не на лицевой стороне

Ещё одно решение проблемы переполнения боксов — установка дополнительных контейнеров в разных микрорайонах города, чем сейчас и занимаются. По словам сотрудника компании AJ, после праздников в Зеленограде появятся ещё три контейнера — адреса сообщим дополнительно.