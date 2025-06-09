Поезд «Иволга» ЭГЭ2Тв-029 был поврежден 28 мая после падения БПЛА возле депо Крюково. У поезда были выбиты стекла, возможно, были и другие повреждения. Сейчас состав снова перевозит пассажиров, сообщил телеграм-канал MCD3Msk. На видео заметны новые двери.

Кстати, это не первое серьёзное происшествие с этим составом. В июне прошлого года у него расцепились вагоны во время отправления со станции.

Также пострадали «Иволги» под номерами 010 и 027. Сообщалось, что им может потребоваться кузовной ремонт. Вероятно, они выйдут на линию позже.