В воскресенье около 19 часов в магазине сработала сигнализация, появился резкий запах дыма, рассказал один из продавцов. Пожарные приехали быстро. Людей из магазина эвакуировали.

Что именно горело, пока непонятно. Пожарные использовали большую болгарку, чтобы получить доступ в подъезд дома, к которому пристроен магазин. Туда же тянулся шланг. Это уже не первый случай, когда загорается расселенный дом, предназначенный под снос по программе реновации.

Кстати, этот магазин будет работать до 16 июня, а потом закроется. По словам сотрудников, магазин переедет в помещение в корпусе 1801, когда там сделают ремонт.