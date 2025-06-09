Два БПЛА сбили ночью возле сёл Ершово и Чесноково — повреждены фасад и остекление жилого дома, сообщил губернатор Воробьёв. Эти деревни находятся возле Новорижского шоссе, примерно в 20 километрах от Зеленограда. Также заметили беспилотники в районе деревень Павловская Слобода и Павловское, сообщили в истринской администрации.

Павловское находится ещё ближе к Зеленограду — возле пересечения ЦКАД и Волоколамского шоссе, примерно в 15 км от Зеленограда. Что стало с этими БПЛА потом, не сообщается. Накануне ночью беспилотники уже сбивали над Истринским округом — тогда пострадали два человека.

Всего за ночь в небе над Подмосковьем сбито девять БПЛА, в Раменском округе повреждены три дома, пострадала пожилая женщина. Атака продолжилась утром и далее днём — по данным министерства обороны, сбили два аппарата.