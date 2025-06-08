На опубликованном агентством «Москва» видео молния бьёт в Останкинскую телебашню, которая настолько высокая, что при хорошей погоде её видно даже из Зеленограда.

Зрелище впечатляющее, но волноваться не о чем: это абсолютно нормально. Из-за высоты в 540 метров в районе башни ежегодно наблюдается 60-65 разрядов молнии. И она к этому готова.

Металлический каркас башни соединён по всей высоте и уходит в мощный подземный заземлитель. Ток молнии без вреда уходит в землю, не задевая конструкции и оборудование. Более того, в 85% случаев молнии исходят не из облаков, а наоборот — стартуют с вершины башни вверх. Это называется «встречный лидер».

На самой башне есть следы от молний — например, на шпиле видны крошечные вмятины, оставшиеся за многие годы.

Во время грозы башня продолжает работать в штатном режиме, а персонал уходит внутрь по сигналу системы грозового предупреждения.