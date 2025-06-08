Возле метро «Войковская» планируется строительство здания конечной остановки городского транспорта с отстойно-разворотной площадкой, реконструкция 650 метров трамвайных путей вдоль Ленинградки, а также возведение торгового центра с подземным гаражом.

Этот участок между выходами из метро «Войковская» уже более 25 лет огорожен забором — когда-то здесь хотели строить торговый центр, но в 2001 году проект свернули. В 2019-м заговорили о строительстве офисно-торгового комплекса, но дело так и не сдвинулось с мёртвой точки. Нынешний проект разработан за счёт частного инвестора, в аренде у которого находится земельный участок у метро.

Во время прошлой попытки построить ТЦ некоторые местные жители были против. Говорили, что строительство ТЦ в этом месте опасно, потому что станция метро находится на небольшой глубине, а новое здание «убьёт площадь возле метро». Они предлагали просто «убрать пыльный забор и благоустроить территорию».