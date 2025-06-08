«Фестиваль проходит в очень живописном месте под Липецком, с каждым годом территория проведения становится всё аутентичнее, обрастает новыми, типичными для той эпохи постройками и постепенно превращается в настоящий раннесредневековый город, — рассказывают в ГБУ „Талисман“. — В этом году около тысячи реконструкторов со всех уголков России собрались в стенах Русборга, его посетили десятки тысяч зрителей, а наши реконструкторы традиционно представляли Зеленоград на этом празднике живой истории».

Клуб исторической реконструкции «Рататоск» (@ratatoskr_zel) действует в 14-м микрорайоне на базе клуба «Фаворит», который с мая вошёл в состав общегородского учреждения «Талисман», теперь объединяющего библиотеки, культурные и досуговые центры всего Зеленограда.