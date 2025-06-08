Несмотря на капитальный ремонт зоны отдыха у Большого городского пруда, горожане продолжают приходить туда, как на полноценный пляж. Ограждение стройки повреждено или отсутствует на участках — и пройти на территорию может любой желающий.
Причины понятны: место привычное, большое, да и альтернатив немного. Чёрное озеро в 6-м микрорайоне — официально разрешённое место для купания — маленькое, а до Школьного озера многим неудобно добираться. Поэтому люди идут в привычное место — даже если вокруг работает техника, лежат строительные материалы, а берег перекопан.
Пока рабочие укладывают бордюры и прокладывают коммуникации, взрослые загорают, дети прыгают в воду с моста и купаются среди бетонных блоков, констатируют в МЧС.
МЧС, полиция и представители управы проводят регулярные рейды, предупреждают об опасности и рассказывают, где безопасно купаться. Но вряд ли к ним прислушиваются.
При этом из сообщений МЧС остаётся неясным, взаимодействуют ли все эти надзорные ведомства со строителями, чтобы те надёжно закрыли доступ к опасным участкам. Если люди свободно проходят на стройплощадку, значит, в организации безопасности что-то не работает.