В столице открыт первый объект, полностью собранный из сверхкрупных строительных модулей — детский сад в Измайлове. Это пример принципиально нового подхода к строительству, позволяющего резко сократить сроки без потери качества.

Ключевая особенность технологии — значительная часть работ переносится со стройплощадки на завод. Модули для нового детсада изготовлены на роботизированном предприятии концерна «МонАрх». На производстве они проходят полную сборку: с внутренней отделкой, фасадами и закладными для всех инженерных систем. Это позволяет почти полностью исключить «мокрые» процессы на площадке.

Для садика на 300 мест понадобилось 114 таких модулей. Их установка заняла всего две недели — в то время как обычное строительство надземной части занимает от шести до девяти месяцев.

Модульная технология обеспечивает повышенное качество за счёт заводского контроля, прочность конструкций и быструю сдачу объектов. По сути, здания собираются как конструктор, но с соблюдением всех промышленных стандартов.