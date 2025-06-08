Мэрия объявила конкурс на закупку нескольких тысяч «турникетных тумб» и комплектующих к ним. Новые турникеты позволят увеличить пропускную способность станций до 40%, посчитали в департаменте транспорта.

У новых турникетов будут: более узкие тумбы, световая индикация статуса оплаты, виброотклик для слабовидящих, возможность прохода с двух сторон и удобные зоны для оплаты (на картинке визуализация составных элементов турникетного прохода на вход и на выход — реверсивный режим контроля).

Первые новые турникеты появятся уже в этом году, а весь контракт рассчитан до конца 2031-го года. Это так называемый «офсетный контракт»: город обязуется купить определенное количество турникетов, а поставщик — локализовать их производство в Москве. Стоимость контракта — 12,5 млрд рублей. Поставщика новых турникетов определят в конце июня.