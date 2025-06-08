После Алабушево под пути вырубили участок леса — здесь трасса будет отклоняться от существующих путей Октябрьской железной дороге и пересекать ЦКАД к западу от Радищево. Вырубки идут и в районе Солнечногорска, и дальше — в Тверской области (фото каналов РМТМ и vsm_russia).

Движение по ВСМ планируют запустить с апреля 2028 года. Время проезда из Москвы до Питера сократится до 2 часов 15 минут. Вокзал для ВСМ построят и в Зеленограде, напротив корпуса 1824. Между Зеленоградом и Москвой поезд будет идти 14 минут, однако до сих пор непонятно, можно ли будет купить билет Зеленоград-Москва.