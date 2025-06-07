Сильный дождь прошёл над частью Химок, вызвав подтопление как на самом шоссе, так и на прилегающих улицах, в частности, в микрорайоне Подрезково, сообщил канал «Типичный Химки». Также местами прошёл сильный град.

В воскресенье обещают местами грозы, температура до +25.