«Мы сразу обратили внимание на шахматы. Размер внушительный, бросается в глаза. Ребёнок с папой очень увлеклись игрой. Хотим посетить и другие площадки», — рассказала одна из посетительниц.
В крытом шатре можно поиграть в баскетбол, настольный футбол. Также здесь есть силомер и VR-аттракцион. Рядом с мостом оборудована сцена. В ближайшее время доделают фотозону и сидячий футбол.
Развлечения в рамках проекта «Лето в Москве» проходят в будни с 12:00 до 20:00, в выходные с 12:00 до 22:00. ? Кроме 15-го микрорайона, площадки фестиваля работают на площади Юности и в парке Победы
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