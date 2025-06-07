«Мы сразу обратили внимание на шахматы. Размер внушительный, бросается в глаза. Ребёнок с папой очень увлеклись игрой. Хотим посетить и другие площадки», — рассказала одна из посетительниц.

В крытом шатре можно поиграть в баскетбол, настольный футбол. Также здесь есть силомер и VR-аттракцион. Рядом с мостом оборудована сцена. В ближайшее время доделают фотозону и сидячий футбол.

Развлечения в рамках проекта «Лето в Москве» проходят в будни с 12:00 до 20:00, в выходные с 12:00 до 22:00. ? Кроме 15-го микрорайона, площадки фестиваля работают на площади Юности и в парке Победы