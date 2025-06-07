Осколками ранены жители СНТ «Юбилейный» в Истринском округе. Он находится примерно в 13 километрах от Зеленограда, возле участка ЦКАД между Пятницким и Волоколамским шоссе.
Пострадавшие мужчина и женщина в больнице, состояние стабильное, угрозы жизни нет, сообщил губернатор Воробьев.
Всего ночью и накануне днем над московским регионом сбили девять БПЛА. В том числе, в Солнечногорском округе, который граничит с Зеленоградом.
Больше всего ночных сообщений о взрывах было из Алабушево и ближайших к нему районов Зеленограда.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Управляющая компания в 23-м микрорайоне годами не обслуживала инженерные системы домов. А теперь хочет потратить деньги фонда капитального ремонта на их восстановление Новости
Контейнеры для сбора старой одежды, обуви, текстиля, сумок и мягких игрушек установили в Зеленограде Новости
Детский театр «Крылья» приглашает на музыкальные спектакли — с 14 мая по 5 июня в ДК «Метролог» Реклама
Государственная ветеринарная клиника Зеленограда приглашает на работу ветеринарных фельдшеров Новости
«Флейту» огородили забором, чтобы заменить асфальт и детские площадки. Это-то что-то новое в благоустройстве Новости
Жилищник понизил оценку количества упавших из-за снегопада деревьев — вывезена только половина Новости