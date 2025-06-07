Осколками ранены жители СНТ «Юбилейный» в Истринском округе. Он находится примерно в 13 километрах от Зеленограда, возле участка ЦКАД между Пятницким и Волоколамским шоссе.

Пострадавшие мужчина и женщина в больнице, состояние стабильное, угрозы жизни нет, сообщил губернатор Воробьев.

Всего ночью и накануне днем над московским регионом сбили девять БПЛА. В том числе, в Солнечногорском округе, который граничит с Зеленоградом.

Больше всего ночных сообщений о взрывах было из Алабушево и ближайших к нему районов Зеленограда.