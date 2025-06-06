Администрация магазина предупреждает, что до этого числа поставки товара будут ограниченными. Сейчас полки в «Чижике» сложно назвать пустыми — почти все товары представлены в достаточном количестве.

По словам продавцов, магазин переедет в августе в 18-й микрорайон, корпус 1801. «Сейчас там доделают ремонт, всё обустроят, и в августе планируют открыть, вроде бы, на цокольном этаже. Но точной даты пока ещё нет», — рассказала продавец.

До переезда ближайший «Чижик» — на улице Панфилова, в ТЦ «Центурион».