Администрация магазина предупреждает, что до этого числа поставки товара будут ограниченными. Сейчас полки в «Чижике» сложно назвать пустыми — почти все товары представлены в достаточном количестве.
По словам продавцов, магазин переедет в августе в 18-й микрорайон, корпус 1801. «Сейчас там доделают ремонт, всё обустроят, и в августе планируют открыть, вроде бы, на цокольном этаже. Но точной даты пока ещё нет», — рассказала продавец.
До переезда ближайший «Чижик» — на улице Панфилова, в ТЦ «Центурион».
Покупатели расстроены закрытием магазина — многие стали ходить туда после закрытия «Фикс Прайса» в ранее работавшем ТЦ «Арбатский».
"На некоторые товары в «Чижике» цены значительно ниже, чем в других сетевых продуктовых магазинах. Раньше, когда работал «Фикс Прайс», там закупалась долгосрочными продуктами, потом стала ходить в «Чижик», а теперь и его не будет. А хочется подешевле и поближе к дому", — рассказала покупательница.
Необычных скидок в магазине нет. При этом действует распродажа на сезонный ассортимент и бытовые товары.
До 16 июня магазин работает в прежнем режиме — с 9:00 до 21:00.