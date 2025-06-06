Места сбора и маршруты — в каналах микрорайонов (в закрепленных сообщениях):
7 июня, начало в 10:00.
Не стоит ждать встречи где-то на маршруте — практика показывает, что он может измениться. Лучше приходите прямо к месту сбора.
Такие встречи теперь проводят каждую субботу. Присылайте в свою управу предложения по маршруту следующих обходов.
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