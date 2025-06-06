В мае, когда стало ясно, что трава на испорченных газонах сама не вырастет, жители начали писать об этом на портал «Наш город»: «У корпуса 815 полностью отсутствует газон — только окаменелая земля с реагентами с прошлого года», «По всем обочинам проезда справа и слева отсутствует газон — от остановки у 815 корпуса до Старокрюковского моста».

За состояние дороги и территории вдоль неё отвечают «Автодороги Зеленограда», за дворы — «Жилищник». Но обе организации ответили, что исправлять нарушения должны те, кто делал ремонт, то есть «Автодороги Москвы» и подрядчик ООО «МДК».