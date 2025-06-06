Газоны вдоль всего Железнодорожного проезда испорчены прошлогодним благоустройством. Зеленоградские коммунальщики просят восстановить их по гарантии 06.06.2025 ZELENOGRAD.RU

В мае, когда стало ясно, что трава на испорченных газонах сама не вырастет, жители начали писать об этом на портал «Наш город»: «У корпуса 815 полностью отсутствует газон — только окаменелая земля с реагентами с прошлого года», «По всем обочинам проезда справа и слева отсутствует газон — от остановки у 815 корпуса до Старокрюковского моста».

За состояние дороги и территории вдоль неё отвечают «Автодороги Зеленограда», за дворы — «Жилищник». Но обе организации ответили, что исправлять нарушения должны те, кто делал ремонт, то есть «Автодороги Москвы» и подрядчик ООО «МДК».

«Учитывая действие гарантийных обязательств, в адрес заказчика работ направлено письмо с просьбой организовать содействие в устранении выявленных нарушений», — пишет «Жилищник». На письма должны среагировать до конца июня.

Одновременно зеленоградские «Автодороги» сами «произвели работы по культивации почвы — засеяны семена травы и произведён полив». И тоже отправили запрос в «Автодороги Москвы» насчёт гарантийных работ.

Ужасное состояние газонов после ремонта было очевидно жителям ещё осенью. И тогда траву пытался посеять «Жилищник», одновременно сообщая, что благоустройство ещё не завершено (и оно действительно продолжалось по всему городу до выпадения снега, а часть работ даже перенесли на весну).

Почему газоны всё ещё лысые после стольких засеваний и писем — вероятно, загадка природы для всех городских служб.

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