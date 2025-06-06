В четверг вечером он бродил по внешней стороне эстакады. «Было понятно, что, проползи он на дорогу, гибель от мчащихся по Крюковской эстакаде машин была бы весьма вероятна», — рассказал зеленоградец Рамиль. А потом котенок залез в щель, заполненную проводами.

На помощь пришли рабочие, которые занимаются реконструкцией помещений под эстакадой — Назим, Ахмаджон, Мурадали. Со строительной туры они забрались на эстакаду, нащупали котенка среди проводов и вытащили. Спасение заняло около сорока минут.

Теперь котенка нужно пристроить в новый дом. Он выглядит здоровым. Если вы можете помочь или взять котенка себе, свяжитесь с Мирославой: 8-916-886-78-20