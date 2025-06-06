Сообщения будут выводиться на мультимедийные экраны, установленные в городском транспорте. В случае угрозы на экранах появится сообщение: «Внимание всем! Опасность атаки БПЛА! Проследуйте в ближайшее укрытие». Также на экране показывается схема, вероятно, прохода к укрытию. Когда эта функция заработает во всех автобусах, не сообщается.

Также в будущем информация о защитных сооружениях станет доступна в личном кабинете на «Госуслугах». Такая функция уже работает для жителей Белгородской области. Когда это реализуют для всей страны, также неизвестно: этот вопрос лишь «прорабатывается».

Между тем, чем дальше, тем очевидней, что продолжать засекречивать список укрытий лишено смысла. Хотя в автобусах и «Госуслугах» их пока не показывают, но про расположение укрытия сообщат по телефону любому, кто назовёт любой адрес — без проверки документов. То есть при желании легко составить карту убежищ (однако публиковать её нельзя — это считается охраняемой тайной).