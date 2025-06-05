В летнем ассортименте напитков «Флейты»: ice coffee (американо, капучино, латте, эспрессо-тоник, бамбл апельсин и грейпфрут), ice vsё vsё (какао, матча латте, бамбл, тоник) лимонады: вишня-маракуйя, клубника-лимон, тархун-огурец.

«Мы попробовали новые лимонады. Вкус до конца не поняли, сладковато. Хотя еда всегда отменная», — рассказал посетитель.

В основное меню также добавили новые блюда: френч тост (пломбир, клубника) — 590 рублей, круассан мортаделла-сыр — 480 рублей, сорбет манго-маракуйя — 550 за 200 г.

«Мне особенно нравятся здесь батат, канеле и кофе. На веранде очень уютно, а в кафе прям вайбово. Недавно с подругой проводили здесь утреннюю фотосессию», — рассказала посетительница.

Кофейня расположена в корпусе 360, ближе к Московскому проспекту, возле магазина В1. Работает с 8 до 22 часов, по выходным — с 9 утра